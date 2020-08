Ex rossoblu – Pasquato firma col Gubbio

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Cristian Pasquato. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili della Juventus ha militato nel Bologna nella stagione 2012-13, realizzando 4 gol e fornendo un assist in 18 partite.

Il giocatore è rientrato in Italia lo scorso anno ripartendo dalla Serie D al Campodarsego. L’acquisto da parte del Gubbio, sancisce un ritorno tra i professionisti (Serie C ndr) nello stivale per il giocatore classe ’89, un tempo considerato uno dei talenti più promettenti del nostro calcio.