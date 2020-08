Ex Rossoblu – La Reggina vicina a Lorenzo Crisetig

Dopo l’acquisto di Jeremy Menez, non si ferma il mercato della Reggina. I calabresi puntano ora ad un ex rossoblu per rinforzare la mediana: Lorenzo Crisetig. Il centrocampista ha rescisso lo scorso anno il proprio contratto con il Bologna per poi accasarsi al Mirandes (Seconda divisione spagnola).

Oggi il giocatore sembra prossimo ad una nuova rescissione per poter tornare in Italia. Secondo quanto scrive infatti Alfredo Pedullà infatti, già entro questa settimana potrebbe chiudersi il rapporto tra il Mirandes e Crisetig con il giocatore che potrebbe arrivare a Reggio Calabria già lunedì. Per la Reggina sarebbe il terzo acquisto dopo Menez e Lafferty.