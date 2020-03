Ex rossoblu – Bisoli nuovo allenatore della Cremonese

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’U.S.Cremonese annuncia di aver ingaggiato come allenatore Pierpaolo Bisoli. Il tecnico nato nel bolognese, precisamente a Porretta Terme, inizierà oggi la sua nuova avventura come capo tecnico della formazione lombarda.

Poco fortunata la carriera di Bisoli sulla panchina rossoblu. Per lui furono appena 6 le partite da allenatore dei felsinei. Subentrò a Malesani nell’estate 2011, ma restò solo fino ad ottobre tecnico del Bologna. Per lui una sola vittoria, in Coppa Italia, seguita da quattro sconfitte ed un pareggio in campionato, che costrinsero la società rossoblu ad esonerarlo. Al suo posto subentrò Stefano Pioli.