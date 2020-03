Covid19-Paz: “In Italia prima si scherzava sul virus, adesso tutti hanno paura”

Nehuen Paz, difensore rossoblu attualmente in forza al Lecce, parla dell’emergenza Covid19 e delle misure attuate in Italia per provare a contrastarla.

Nell’intervista rilasciata al quotidiano argentino Olè e riportata dal Corriere dello Sport, Paz parla di una situazione delicata che a parer suo poteva essere gestita in maniera differente:

“Qui inizialmente si scherzava sul virus, solo dopo la gente ha iniziato ad avere paura e ha preso sul serio la gravità del problema.

Attualmente ci alleniamo da casa e siamo continuamente seguiti dallo staff societario.

Se credo nella salvezza col Lecce? Attualmente pensiamo a tornare alla normalità.”

Fonte: Corriere dello Sport