Calabresi: “Sarebbe folle pensare di tornare in Italia”

Stop Ligue 1

Intervistato da France Football, l’esterno di difesa dell’Amiens, ma di proprietà del Bologna, Arturo Calabresi, ha parlato dello stop del campionato in Francia: “Dopo il nostro incoraggiante pareggio a Marsiglia avremmo dovuto incontrare l’Angers il 14, ma il giorno prima la partita è stata annullata. Sapendo quanto stava accadendo in Italia, dissi ai miei compagni di prepararsi a qualcosa di terribile. Purtroppo non mi sbagliavo. Ora, vista la gravità della situazione, dobbiamo tutti tenere un atteggiamento responsabile”.