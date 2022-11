Vittoria di enorme fiducia e speranza

Il Bologna ha vinto di rimonta e non si è fatto rimontare. Basterebbero queste due annotazioni per ridare fiducia e speranza verso una stagione che Motta sta iniziando a raddrizzare. La squadra impaurita e impacciata di prima ha lasciato spazio ad una che mentalmente è più in bolla e sembra credere maggiormente in ciò che fa. La consapevolezza, che non deve mai sfociare nella mancanza di umiltà, è un fattore fondamentale nello sport per superare se stessi prima e gli avversari poi. Motta sta traghettando il Bologna fuori dalle secche e più che tatticamente lo sta facendo mentalmente. La squadra lo segue e in campo è maggiormente convinta delle proprie possibilità, anche quando le cose si mettono male come successo a Monza con l'iniziale svantaggio a causa di un rigore sciocco. Il vecchio Bologna sarebbe probabilmente capitolato senza colpo ferire, questo invece ha rimontato grazie ad una ritrovata solidità mentale che ora non dovrà essere smarrita.