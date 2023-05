Una squadra che ha conquistato il Dall’Ara: ora Saputo segua Motta

Questo Bologna conquista, per davvero. L'ultima al Dall'Ara ha sancito, con un lungo applauso finale, il definitivo matrimonio tra il pubblico rossoblù e la banda di Motta. Non che prima non ci fosse, ma oggi è tutto amplificato, riverberato dal campo - dove la squadra suda e lotta mostrandosi ancora viva - fino agli spalti, che hanno cantato e incitato per novanta minuti e, infine, gradito lo spettacolo con gli applausi a scena aperta per i protagonisti rossoblù. Il Bologna del 2023 ha fatto risultati con tutte le big, vittorie con Inter e Atalanta, pareggi interni con Milan, Lazio, Inter, Juve e Napoli. Sono undici punti in sette partite, utili a tenere ancora vivi i residui refoli di speranza per l'ottavo posto. Sì, perché mentre al Dall'Ara il Bologna rimontava due gol al Napoli, e quasi vinceva, a Monza il Lecce sopravviveva a un rigore contro e alla fine portava a casa il sacco salvezza. E' tutto in discussione con Toro e Fiorentina a 53, Monza a 52 e Bologna a 51.