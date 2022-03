Un punto per uno e volemose bene…

Riparto da un concetto, che forse spiega bene la partita. Il Toro non sembrava una squadra di Juric, il Bologna, da tempo, non sembra più una squadra di Mihajlovic. Il risultato di una partita tra due squadre salve, comode a centro classifica con la zona sinistra che si allontana, non può essere altro che un pari. Partita scialba, mesta, sottotono da entrambe le parti. La sensazione è veramente quella del punto per uno non fa male a nessuno, anche perché Juric, con più panchina di Mihajlovic, di fatto non ha cambiato nulla in un Toro da marce basse nonostante Sanabria, Pjaca, Ansaldi e Seck a disposizione. Non facciamoci troppo male. Anzi meglio, volemose bene.