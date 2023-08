Bologna spuntato, ora sotto col mercato: dal Cagliari parte il vero campionato

Aspettarsi molto di più dalla prima di campionato era francamente difficile. Il Bologna di Motta ha approcciato la stagione senza il centravanti da doppia cifra, senza il perno principale del centrocampo e senza il terzino sinistro, a cui aggiungere il miglior marcatore della squadra, Riccardo Orsolini, a mezzo servizio dopo una estate passata a guardare gli altri allenarsi. Pronosticare un risultato diverso contro una squadra che si giocherà lo scudetto era davvero affare per tifosi speranzosi e ottimisti, anche se la traversa iniziale di Lykogiannis aveva illuso la metà di Dall'Ara tinta di rossoblù. Ma il calcio d'agosto, che spesso dà spazio alle sorprese, stavolta ha confermato la realtà e oggi è quella di un Bologna con il cartello lavori in corso perché privo dei punti di riferimento che avevano portato ai 54 punti. O quantomeno della forza lavoro necessaria per ripetere quel percorso. Si spera che la società provveda in tempi celeri a completare un mercato chiaro da luglio alla compilazione dei calendari, primo avviso di Motta, e poi inflazionato pure dall'uscita di due titolarissimi. Insomma, l'allenatore per ora ha tutte le attenuanti del caso.