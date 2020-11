Un Bologna che vince e convince

Un Bologna appiedato da una serie di infortuni che a cascata hanno iniziato a colpire la squadra da un mese a questa parte, si è trovato ad affrontare ieri sera un Cagliari al completo e in netta ripresa dopo un avvio di Campionato un po’ stentato. Dopo la partita contro il Sassuolo, molto più simile ad un incontro di basket o pugilato, Sinisa Mihajlovic ha cominciato a sistemare dietro la difesa con alcuni accorgimenti tattici visto che di fatto gli interpreti sono sempre rimasti gli stessi. Nelle ultime 2 partite contro Lazio e Cagliari, il Bologna concede meno agli avversari e riesce in attacco a produrre quasi lo stesso numero di azioni. Alla lunga, questo tipo di gioco anche bello da vedere, darà i suoi frutti sperati. Se agli avversari fai tirare 4-5 volte e di contro riesci ad andare al tiro 10-12 volte come ieri sera, sette volte su dieci porti a casa il risultato. Proprio per un fatto puramente statistico. Poi ci sta la giornata dove tutto va storto, il portiere para l’imparabile e gli avversari fanno 3-4 gol in 4-5 tiri. Se prendiamo la partita contro la Lazio, loro hanno tirato 4 volte nello specchio e il Bologna almeno il doppio. La Lazio ha vinto anche per demeriti arbitrali ma si è visto un Bologna con un atteggiamento difensivo di squadra diverso da quello contro il Sassuolo e in avvio di Campionato.

