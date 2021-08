Tutto questo non è tollerabile

Bologna umiliato dalla Ternana alla prima ufficiale: peggior sconfitta non poteva esserci

Sono in ferie. Ho guardato la partita in spiaggia con uno Spritz in mano, e meno male. Prendere cinque pappine dalla Ternana , con sfottò di juventini e atalantini che bazzicavano dalle mie parti, anche no. Grazie. Potrei essere in preda all'alcol ma sufficientemente lucido per poter scrivere quanto segue: anche se è calcio d'agosto, una partita così non è tollerabile.

Era la prima da un anno e mezzo di chiusure, con il pubblico, con la voglia di tornare allo stadio, con la voglia di vedere i beniamini rossoblù dal vivo e non da uno schermo anemico di suoni da stadio, con impianti chiusi, spalti vuoti, il suono della palla che viaggia nell'etere con la noia asettica del tifo assente. E uno ha pensato: 'il Bologna alla prima ci regalerà una gioia'. Macché. Due gol in un amen, che potevano essere tre, poi cinque a uno sotto - ripetiamo, cinque a uno sotto con una squadra neo promossa in B - difensori in preda a labirintite o con il navigatore fuori uso, gioco sterile, corsa camminata, idee confuse, orrori diffusi. I tifosi meritavano altro. Poi i segnali, e sono pessimi. Guardando la partita di oggi dovremmo temere per la salvezza, forse non sarà cosi, ma credo che a due settimane dalla fine del mercato qualcosa in difesa andrà obbligatoriamente fatto e senza tentennamenti. Tenere il giapponese, comprare un rinforzo in mezzo visto che la coppia Soumaoro-Bonifazi ad oggi mette apprensione, ma soprattutto lavorare sulla tattica per mettere densità ad un centrocampo più vuoto di uno stadio a porte chiuse. E allora no, non ce la meritavamo questa scoppola, anche se è solo Coppa Italia, competizione per noi stregata come Merckx per Poulidor. Non è tollerabile, non è spiegabile solo con il ritrito ritornello del 'calcio d'agosto che va fuori dagli schemi'. Sveglia Bologna. Sveglia per davvero.