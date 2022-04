Triplete in un Dall’Ara molto interista

Mese d'oro per il Bologna. Triplete di 'strisciate': pareggi con Milan e Juve, poi battuta l'Inter nella partita forse decisiva per lo Scudetto. Di quelle che guardano tutti e tutti sono pronti ad accusarti se dai anche solo l'impressione di non giocartela. Invece il Bologna non solo l'ha giocata, ma l'ha anche vinta in rimonta dopo un gol a freddo che avrebbe steso un toro e acceso le polemiche dei complottisti. I rossoblù non hanno guardato in faccia a nessuno e hanno fermato tutti: nell'ordine Milan, Juve e Inter, occorre ripeterlo perché forse erano tanti anni che non accadeva contemporaneamente. Cinque punti in tre partite con le prime della classe. Basta a risollevare una stagione? Forse no, ma quantomeno può ripartire un po' di entusiasmo in un ambiente che ora vede una squadra vera dopo un inizio di ritorno da tregenda. Tra l'altro, se proprio volessimo riprendere il discorso obiettivi, il decimo posto sarebbe distante quattro punti dopo questi cinque risultati utili in fila.