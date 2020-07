Tre punti invece di nove

Partiamo con una impressione: il Bologna avrebbe potuto avere 49 punti, a soli 4 dal Milan settimo e con lo scontro diretto di sabato a San Siro. I tre pareggi tra Cagliari, Parma (sigh) e Napoli, potevano tranquillamente essere vittorie, quindi nove punti invece che tre. Sei lunghezze in meno fanno la differenza nella corsa europea che ormai non riguarda più il Bologna ma forse lo coinvolgerà la prossima stagione. E’ un rammarico, ma anche un punto di ripartenza da cui imparare e migliorare, capire che a volte si può vincere anche uno a zero e soprattutto che mai e poi mai ci si può far rimontare due gol nel recupero. Sono tutte considerazioni banali però oggi, effettivamente, sono quelle che ci mancano per essere ancora lì a rompere le scatole al Milan.

