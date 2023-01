Tanto turnover per un pareggio con la Cremonese

Come scritto nell’editoriale di ieri, il Bologna di Motta si è presentato all’Olimpico contro la Lazio, privo in partenza di 3-4 titolari e con l’esperimento di Cambiaso a destra. Personalmente, mai avrei sperimentato in una partita da dentro o fuori. Chiaro, se risparmiare ad alcuni titolari energie e straordinari di metà settimana fossero serviti a vincere, anche soffrendo, contro la Cremonese, il turnover avrebbe avuto senso. Dal momento però, che alla fine ne è venuto fuori un pareggio, il Bologna si è ritrovato in 4 giorni ad aver ottenuto appena un punto contro l’ultima in classifica e fuori dalla Coppa Italia. Il salto di qualità è stato per l’ennesima volta rinviato a data da destinarsi.

Il Bologna di ieri sera, ha regalato un tempo agli avversari. Troppo lento e lezioso per impensierire l’attenta retroguardia grigiorossa; un avversario molto attento e poco altro, carente in qualità tecnica, con errori anche in fase di impostazione. Nonostante questo, nel primo tempo si sono registrati solo un paio di conclusioni, deboli e centrali da parte di Orsolini e Lykogiannis ed una più potente di Posch ma sempre centrale. Barrow non pervenuto e con la Cremonese che perdeva tempo, compreso il portiere Carnesecchi ad ogni rinvio, l’arbitro a fine primo tempo non ha concesso nessun minuto di recupero. Bologna sterile e Cremonese con una sola conclusione che Skorupski ha parato in due tempi. 71% di possesso palla per il Bologna, la dice lunga.