Svegliarsi e prendere provvedimenti

Non spenderò e sprecherò tempo per commentare una partita inesistente, morta e sepolta dopo 11 minuti con un errore dell'arbitro ma con il Bologna con la zappa a scavarsi la fossa da solo. Evitiamo per carità e pietà cristiana. Rimaniamo al discorso generale, che oggi propone una squadra da sette sconfitte in nove partite e un solo punto in tutto il 2022. I punti sono 28 e alzare le mani dal manubrio a febbraio vuol dire essere in anticipo rispetto al passato. E se il ciclo di Sinisa è finito almeno si cerchi di traghettare il Bologna senza rischi fino a maggio. Sarà possibile?