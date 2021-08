Strano, il Bologna sa difendere (e questo Medel serve)

Se uno continua a credere nella razionalità del calcio sbaglia. Il Bologna che perdeva 5-1 con la Ternana e 1-2 con la Salernitana sarebbe stato un banchetto prelibato per lo squalo Atalanta , invece non è successo: Dea a digiuno e rossoblù con la pancia riempita da un puntaccio a cui non credeva nessuno. D'altronde, se nonostante tutte le disavventura che capitano al Bologna, i tifosi continuano a guardare il calcio un motivo ci sarà. Ed è molto semplice: questo sport non segue sempre un filo logico e ciò che può apparire impossibile a volte è solo un limite della mente.

Ecco allora che il Bologna che non ti aspetti la sfanga al Gewiss, e non lo fa per 3-3 ma addirittura per 0-0, cioè senza prendere gol. Porta inviolata. O clean sheet come si dice di questi tempi. Dopo due giornate è perfetta media inglese, ma più di ogni altra cosa occorrerà capire se l'attitudine vista a Bergamo potrà rappresentare una scintilla verso la continuità. Mihajlovic la chiama la disperazione di non prendere gol. Se la mentalità fosse sempre questa il Bologna potrebbe davvero regalare gioie e posizioni di classifica migliori, soprattutto quando alla tenuta difensiva riuscirà anche ad abbinare qualità in fase di possesso (spesso il Bologna fa una cosa sola delle due, cioè l'attacco).