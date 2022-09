Fischi da non sottovalutare, Bologna senza idee: Mihajlovic appare in difficoltà

Una bordata di fischi così sonora, all'indirizzo dei giocatori e non di un arbitro, non si era sentita spesso al Dall'Ara, e tutte le volte che si è udita aveva segnato una fine di un ciclo. Accade con Donadoni in un Bologna-Chievo con 39 punti finale, giusto per fare un esempio, senza dimenticare un clamoroso Bologna-Frosinone 1-4 con Pippo Inzaghi e discesa di Saputo. Il messaggio dello stadio, o di larga parte di esso, è stato chiaro e forte. Non si può sottovalutare e minimizzare. Fischi meritati mi si chiederà? Non lo so, di sicuro c'è una parte dell'ambiente che è stanca di questo andazzo lungo otto anni e che, oggi, comincia a presentare anche qualche rischio di troppo in classifica. Il Bologna visto in queste prime quattro partite preoccupa, e tanto.