Brodino, anche d’estate: per ora è Arnautovic Fc, la società valuti cosa fare

Di solito, quando si muove la classifica in modo stentato si parla di brodino caldo per riscaldare un inverno difficile. Bene, il brodino a sto giro diventa utile anche in estate data la prestazione del Picco: orribile nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa, ma salvata sempre e solo da un uomo. Marko Arnautović. La squadra continua a non avere idee, in fase di possesso fatica a giocare palla e la via più facile è il lancio lungo, in fase difensiva fatica a trovare le contromisure data la facilità dello Spezia di inserirsi in area. Nel primo tempo i liguri sembravano il Milan. C'è qualquadra che non cosa, direbbero i social. L'unica cosa che funziona è il centravanti, unico capace di segnare e tenere in vita una squadra fragile e che Mihajlovic continua a ridisegnare nell'intervallo, segno che la formazione iniziale è spesso sbagliata.