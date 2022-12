Rinnovo Dominguez, sull’ingaggio si gioca tutto o quasi: che farà l’agente?

E’ ormai il tema pre natalizio che accompagna il Bologna. Il rischio di un nuovo caso Svanberg è dietro l’angolo e da qui a gennaio il club cercherà, in tutti i modi possibili, di rinnovare Nico Dominguez. Non sarà una missione semplice, non tanto con il giocatore, che è riconoscente al Bologna, quanto con il procuratore. Pablo Sabbag non ha ancora aperto l’agenda per fissare un appuntamento e si rischia di andare a dopo Natale anche in base a come finirà l’Argentina al Mondiale. Sabbag è in Qatar e non sbarcherà a Bologna con l’albiceleste ancora in gioco e viceversa il Bologna non si recherà in Qatar. Ma come andrà a finire e quali saranno i principali nodi da sciogliere?