Playoff e playout: il Bologna rischia di non esserci

Figc e Lega sono ai ferri corti, ma la vittoria è andata alla prima dopo il Consiglio Federale di qualche giorno fa. In caso di mancata ripartenza della Serie A il 20 giugno, ma con possibilità di riprendere a giocare più tardi, o in caso di nuovo stop, il presidente federale Gabriele Gravina ha ottenuto la possibilità di giocare playoff e playout per assegnare Scudetto e retrocessioni. Lasciatemelo dire: è una proposta migliore rispetto al blocco totale delle retrocessioni proposto dalla Lega. Certo, Fenucci ha ragione quando dice che far retrocedere una squadra di qualche decimale di punto dovuto ad un algoritmo è ingiusto, ma forse lo è di più bloccare tutto e lasciare in B il Benevento che ha 20 punti di vantaggio.

