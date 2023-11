Peccato, ma il Bologna c’è. Nel finale non si potevano tentare Sydney e Joshua assieme?

1 di 4 Il Bologna non ha sfruttato un vantaggio

Il Bologna dopo 10 giornate utili consecutive, 11 se ci aggiungiamo il turno di Coppa Italia vittorioso contro il Verona, perde la sua imbattibilità. Reduce dalla vittoria interna contro la Lazio di 9 giorni prima, il Bologna ha incontrato una Fiorentina che aveva giocato 2 giorni dopo e perso contro la Juventus, inanellando 3 sconfitte consecutive e senza segnare neanche una rete, e arrivava dalla trasferta di Belgrado per il turno di Conference, giocato giovedì sera e con la squadra rientrata a Firenze con qualche acciacco venerdì mattina. Mentalmente e fisicamente il Bologna aveva un vantaggio non da poco e che specie nel secondo tempo avrebbe potuto sfruttare, complice un fisiologico calo degli avversari. Tutto questo, ieri non si è verificato ed è un peccato perché poi, tutti questi episodi messi assieme, determinano una stagione nel bene o nel male.