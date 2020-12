Mihajlovic e l’Europa: le ambizioni del club coincidono con quelle del tecnico?

La due giorni di Milano, riguardandola a posteriori, ha avuto contorni misteriosi. La talpa alla viglia, la difesa a tre a San Siro, i primavera buttati nella mischia, le giustificazioni finali. Probabilmente abbiamo assistito a un Mihajlovic inedito su alcuni punti, in particolare per un adattamento difensivo verso la squadra avversaria e, forse per la prima volta da quando è a Bologna, una sorta di resa al cospetto di una Inter ritenuta troppo superiore. Ma Mihajlovic non è questo, anzi la sua forza è sempre stata quella di aver creato un Bologna in grado giocarsela con chiunque. Certo, in attacco non aveva molte armi con Sansone, Orsolini e Skov Olsen fuori, ma l’ingresso di tanti ragazzi può essere stato visto come un segnale chiaro di fine delle ostilità.

