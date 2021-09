Mercato sufficiente, ma il Bologna non pensa all’Europa

Per circa 10 giorni, cioè fino a Bfc-Verona, l'amministratore delegato Claudio Fenucci verrà inchiodato sulla famosa frase 'no a cessioni last minute'. Ed è difficile dare torto all'opinione pubblica. Non credo che a Casteldebole siano dei bugiardi compulsivi, semplicemente faticano a trovare una comunicazione univoca, efficace, convincente e convinta. A volte basterebbe comunicare bene e meglio per far assimilare meglio alcune decisioni impopolari, soprattutto se attingono alla cessione dei giocatori migliori. Migliorando in questo il Bologna potrà cambiare marcia, anche perché è evidente come il target di un club di media fascia resterà sempre quello di generare ciclicamente autofinanziamento.