Non ci sono le coppe, non si sa chi verrà ceduto e chi no, eppure la fiducia e la fede nei confronti del Bologna è altissima e incrollabile. 6500 abbonamenti nel primo giorno di campagna: non era mai successo.

Come riporta Stadio, quello del 2026 è il miglior dato dell'era Saputo. Un anno fa furono poco più di seimila e nell'estate della Champions il dato si fermò addirittura a cinquemila. Ovviamente la Bulgarelli viaggia verso il tutto esaurito in poco tempo, come sempre, così come i 500 destinati alla San Luca, ma a determinare l'esito della campagna abbonamenti saranno i Distinti, laddove si stabilirà se sarà possibile raggiungere o avvicinare il record di 22.153 abbonati di un anno fa.