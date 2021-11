Apri la classifica e vedi il Bologna a pari merito con Juventus e Fiorentina dopo dodici, dico dodici, giornate. Diciotto punti disegnano un Bologna, dopo praticamente un terzo di campionato, dichiaratamente da parte sinistra. Le proiezioni forse non conteranno, perché sono labili, ma oggi facciamo 1.5 punti a partita per una possibile proiezione da 57 punti. Conta? Forse no, ma quanto è bello vedere un Bologna in zona Europa in una porzione già avanzata di campionato? Non è per questo che si è tifosi? Per la vittoria, per la classifica gustosa, per l'orgoglio di guardare a testa alta due acerrime nemiche e per essere, come detto, in una zona europea. Che bello.