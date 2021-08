Beh no, non mi sono sbagliato. So benissimo che la notte delle stelle cadenti è il dieci agosto, ma a sto giro a Bologna la notte di San Lorenzo è caduta il 22. Merito di Lollo De Silvestri che si è trasformato in goleador per salvare il Bologna dalle secche create dalla diga di Castori (non è una battuta). Due gol del terzino per un Bologna di rimonta ma anche di sofferenza ed errori, più o meno i soliti.

Per Mihajlovic è un percorso lungo e proviamo a credergli, tuttavia resta la propensione del Bologna a farsi male da solo, spesso in situazioni risolvibili con un po' di lucidità. Due gol presi contro una neopromossa con poca qualità, in totale sette gol in due partite, potrebbero essere visti come una ulteriore prova dopo la disfatta contro la Ternana, ma almeno stavolta la vittoria è arrivata e in questi casi si tende sempre a prendere il buono delle cose. Di sicuro a Bergamo servirà altro, così come si spera che la società provveda nel rafforzare ulteriormente la difesa, oggi sorretta da Gary Medel, ripescato al posto di Soumaoro per provare a dare un minimo di solidità in più. Alla lunga potrebbe non essere sufficiente, per questo diventa necessario rivolgersi al mercato oltre alla permanenza di Takehiro Tomiyasu. Tuttavia, quando si prendono molti gol si va sempre a pescare responsabilità tra i difensori quando probabilmente il problema risiede nell'equilibrio di squadra e in una mediana spesso sguarnita. La speranza è che gli accorgimenti tattici di Mihajlovic e il suo staff portino i risultati.