La maturità di Ferrara e la prova del nove con il Brescia

La vittoria di Ferrara non va né sopravvalutata ma nemmeno sottovalutata. Da un lato un match contro una formazione in lotta per la salvezza, quindi inferiore a noi, ma dall’altro un derby sentito e duro, intenso, giocato dal Bologna in piena emergenza difensiva. La partita poteva essere scontata sulla carta, non di certo in campo soprattutto dopo la spasmodica attesa maturata a Ferrara. E, lasciatemelo dire, vincere con autorità senza Bani, Dijks, Sansone, Medel e con due semi esordienti come Paz e Schouten non era affatto scritto.

Per questo motivo si può considerare quel successo un test attendibile per quanto riguarda la personalità e la maturità della squadra rossoblù, capace, occorre dirlo, di lavorare con costrutto nei tre mesi di assenza fisica del mister. I valori del gruppo sono incontrovertibili e tangibili, una base di partenza che ci sottolineò Da Costa in ritiro a Castelrotto, quando il vice portiere ci fece capire che questa stagione sarebbe stata importante se non altro per la possibilità di continuare il lavoro iniziato esattamente un anno fa con Mihajlovic. In effetti, in mezzo ad alti e bassi, il Bologna ha continuato a macinare punti, anche nei momenti di critica più dura per via di qualche partita gettata alle ortiche – ma normale in un processo di crescita verso l’Europa. I numeri parlano chiaro, in un anno solare i punti sono stati 57, un bottino non sufficiente per uscire dai contorni italiani ma nemmeno troppo lontano dalle medie che negli ultimi anni hanno concesso il sesto posto.

La crescita continua del Bologna targato Mihajlovic è sotto gli occhi di tutti e ora ci si aspetta sempre qualcosa di più. D’altronde, ambizione in società porta ambizione anche nella piazza. Impossibile, per me, parlare di Europa League quest’anno, ma nel frattempo non sarebbe male per il Bologna dare ulteriore continuità ai risultati. Non è riuscito pienamente questo aspetto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 con i pareggi con Fiorentina e Hellas e la sconfitta di Torino, ma dopo Ferrara c’è un’altra grande possibilità. Arriva al Dall’Ara il Brescia senza Balotelli, una partita per nulla facile e scontata, ma comunque una occasione. La stessa maturità che la squadra ha mostrato a Ferrara servirà anche sabato, continuando a dare segnali di crescita nonostante l’emergenza difensiva, ancora in atto con la squalifica di Tomiyasu. E se il Bologna riuscirà a fare sei punti tra Spal e Brescia manderà un bel segnale al campionato. Della serie: venite a batterci, se ci riuscite.