La carica dei quattromila: Bologna si è risvegliata come vent’anni fa

Una trasferta di fine aprile che vale un pezzo di Europa a Bologna non la viviamo da vent'anni. Io andavo alle superiori, le canzoni in voga erano quelle di Avril Lavigne, Alexia e Paola e Chiara, ma i miei turbamenti adolescenziali andavano su Kiss Kiss di Holly Valance e Dirty di Christina Aguilera. In termini di cronaca Gaetano Badalamenti veniva condannato all'ergastolo per l'omicidio di Peppino Impastato e Silvio Berlusconi, da Sofia, si scagliava contro Luttazzi, Santoro e Biagi. Insomma, di giorni ne sono passati parecchi. Ma venti anni dopo il Bologna è tornato a sognare qualcosa di importante, la città è tornata a sognare qualcosa di importante e il tifo non fa altro che rispondere. Sold out in progressione al Dall'Ara e quattromila rossoblù domani sera a Verona, per continuare a sperare. E' questo il merito di Thiago Motta e della squadra, di Sartori e Di Vaio che l'hanno allestita, di una Casteldebole finalmente ambiziosa e determinata.