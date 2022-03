Fiorentina-Bologna, solo una questione di secondi?

Con la sconfitta di Firenze, sono già 5 le battute d’arresto nel girone di ritorno su 9 gare disputate visto che Bologna-Inter deve ancora essere giocata. Con le 8 sconfitte dell’andata, sono 13 in totale; troppe, maledettamente troppe per quel salto di qualità che sistematicamente non arriva mai. Considerando poi che si devono ancora incontrare Atalanta ed Inter al Dall’Ara e Milan, Juventus e Roma in trasferta, non sarà difficile sforare le 15 sconfitte stagionali o addirittura le 17 dello scorso campionato, praticamente quasi un intero girone senza fare punti. I 27 punti dell’andata con proiezione 54 finali, sono solo un vecchio ricordo. Il dodicesimo posto attuale corrisponde allo stesso dodicesimo posto finale dello scorso campionato. Ogni stagione si tenta quel saltino di qualità che sul campo non avviene. Così, passano gli anni e la settima città italiana per abitanti, si ritrova a non giocare una competizione europea dal 1999-2000 quando il Galatasaray di Fatih Terim ci eliminò ai sedicesimi di finale di Coppa Uefa che poi vinse quell’edizione battendo in finale l’Arsenal 4-1 ai calci di rigore.