Il Bologna balla sui mediani ma ancora non è riuscito a chiudere una delle sue operazioni primarie in un reparto che oggi conta solo di Pobega ed El Azzouzi, stante le vacanze di Moro e Ferguson, la cessione di Fabbian, il mancato riscatto di Sohm e il contratto scaduto a Freuler.

I dirigenti provano a stringere su Ugresic e Amondarain, ma dalla zona nevralgica degli affari rossoblù dicono 'serve tempo'. L'argentino dell'Estudiantes è una promessa, il Bologna c'è, ma pure la Premier sta irrompendo e servono almeno 10 milioni di euro. Ugresic avrebbe invece dato il proprio assenso al Bologna e serve trovare la quadra con il Partizan. Per il 19enne serbo il Bologna ha offerto 8 milioni più il 30% sulla futura rivendita e sta cercando anche di inserire il cartellino di Ilic. In mezzo resta aperta anche la pista Folorunsho.