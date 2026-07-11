Il Chelsea avrebbe rimesso in lista mercato Jonathan Rowe. Lo sostiene il Resto del Carlino, che parla di un summit tenutosi questi giorni a Londra dove i blues avrebbero riallacciato contatti con l'entourage dell'ala rossoblù.

Ci saranno delle uscite nel Chelsea, nella fattispecie Garnacho, poi c'è Mudryk che ha violato il protocollo doping e così i blues dovranno fare degli acquisti. Tra i giocatori attenzionati ci sarebbe proprio Rowe e il Chelsea ha fatto vedere con l'affare Palestra la sua potenza di fuoco. Oltre a Johnny, in lista ci sono anche Summerville, Diomande e Trincao. Il Bologna? Vuole provare a tenerlo, ovviamente, e potrebbe resistere alle offere dalla Turchia, ma se si dovesse muovere l'Inghilterra risulterebbe più difficile. Da verificare anche la volontà di Rowe, che a Bologna sta bene ma che culla anche il desiderio di sbarcare in Premier League.