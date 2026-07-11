Il diesse del Bologna ha parlato a margine di un evento al Dall'Ara
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Tornare forti
Un mercato da fare, una squadra competitiva da costruire, un Dall'Ara da rendere di nuovo fortino. Così Marco Di Vaio durante un evento al Dall'Ara come si legge oggi sul Resto del Carlino:
“Vogliamo tornare a essere forti, in casa passano le gioie e i nostri risultati finali. Il cambio di allenatore è sempre una cosa impattante, ci vuole pazienza, le idee sono nuove e c’è grande entusiasmo da parte del gruppo. C’è un confronto quotidiano e adesso inizia il lavoro più importante che è quello della preparazione e speriamo vada bene dal punto di vista fisico”.
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