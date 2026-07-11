Il Bologna confida ancora di chiudere uno tra Amondarain e Ugresic, ma nel frattempo tiene aperti più tavoli, come quelli di De Vlieger e Delorge: tutto passa dal budget, che il Cor Sport stima in 8-9 milioni. Ci sono difficoltà.

Critico il giornale in un articolo a firma Claudio Beneforti, perché il Bologna sta facendo molta fatica a chiudere operazioni che sapeva da mesi di dover fare, il riferimento è al sostituto di Remo Freuler e a quello di Charalampos Lykogiannis. Per Stadio le ambizioni andrebbero dimostrate con i fatti, con gli investimenti e non con le parole, perché non sono i numeri del bilancio a dover fare gol, bensì i giocatori. Ecco allora che il quotidiano chiede una accelerazione in una estate che vivrà anche di cessioni. Dopo quella di Lucumi, che prima o poi avverrà, la fine del mondiale potrebbe aprire con maggior insistenza il mercato in uscita, con la speranza che non debba riguardare i 4 tesori di famiglia Castro, Rowe, Orsolini e Cambiaghi. Tutto dipende solo da Saputo.