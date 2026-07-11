Si complica l'operazione Mikel Amondarain, così il Bologna torna su Ognjen Ugresic del Partizan Belgrado. Sartori e Di Vaio non mollano l'argentino, ma sono piombati due club di Premier e Amondarain ha l'agente inglese: due più due rischia di fare quattro.

Così, mentre il Bologna resta in lizza assieme alla Premier, perché il mediano dell'Estudiantes è il primo nome in lista, si rituffa anche su Ugresic, dove si registra una concorrenza più abbordabile. Ci sono Feyenoord, Lione e Sassuolo, e questo porterà il Partizan Belgrado a cercare di incassare il più possibile. Il Bologna che fa? Lavora su più tavoli, con il budget a disposizione che è di 8-9 milioni di euro, non uno di più. Un mediano arriverà indipendentemente dalla cessione di Lucumi, ma le cifre difficilmente si scosteranno da questi parametri.