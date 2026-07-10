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Premier su Amondarain

Mikel Amondarain è da giorni il prescelto del Bologna per rinforzare il centrocampo, ma la trattativa non si è ancora chiusa e la Premier League inizia a entrare a gamba tesa, forte dei suoi capitali. Un paio di club inglesi, infatti, si sarebbero palesati nelle ultime ore per il giovane mediano classe 2005 dell'Estudiantes, il profilo scelto da Sartori e Di Vaio, con l'avvallo di Tedesco, per inserire in rosa un giocatore davanti alla difesa capace di abbinare entrambe le fasi di gioco. Una operazione in stile Nico Dominguez, per intenderci. L'asticella fissata dall'Estudiantes è di circa 9 milioni di euro, richiesta che il Bologna non è ancora riuscito a colmare dopo giorni di estenuante trattativa; un ultimo passo mancante che potrebbe consentire l'inserimento della concorrenza, soprattutto dall'Inghilterra. Un rischio per i rossoblù, che nel frattempo avevano trovato l'accordo definitivo con il calciatore e con la speranza, da parte dell'area tecnica, di chiudere entro il ritiro di Valles. Ma ogni ora che passa porta con sé il pericolo di una offerta più alta da parte della concorrenza, magari con la porta tenuta aperta dall'agente. E' corsa contro il tempo per la stretta finale.

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