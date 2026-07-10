Mercato del Bologna fermo, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Per il Resto del Carlino, prima di intervenire, servono almeno tre cessioni.

I rossoblù hanno effettuato un sondaggio per Bozhinov del Pisa, ma diventa necessario sfoltire e per il quotidiano un intervento in entrata diventa fattibile solo a fronte delle cessioni di Ilic, Casale e Lucumi, data anche la presenza di Heggem, Helland e Vitik, tutti pronti a restare. Per quanto riguarda i terzini, si cerca un vice Miranda. Sondato Angori, ma il Pisa avrebbe chiesto troppo, così come il Valencia per Vazquez, da qui l'idea Lasse Gunther: il Bologna potrebbe accelerare se l'Elversberg dovesse accettare una proposta di 2 milioni