Un tedesco alla corte di Tedesco. Sì, potrebbe andare così. Il Bologna è vicino al laterale Lasse Gunther, 23enne dell'Elversberg e che verrà a ricoprire il ruolo di vice Miranda.

L'affare è vicino a chiudersi, racconta Gazzetta, per 4 milioni di euro di cartellino al club tedesco e un contratto di quattro al calciatore, mancherebbero solo pochi dettagli da limare per vederlo arrivare a Casteldebole e, di conseguenza, convocarlo per il ritiro di Valles. Corsa e cross per Gunther, cresciuto nelle giovanili del Bayern e reduce in Bundesliga 2 da una stagione da 27 partite e 7 assist. A centrocampo, invece, Gazzetta sostiene che di Amondarain si parla di più a Bologna che in Argentina. Il club lo segue, l'Estudiantes chiede 10 milioni e c'è la sensazione che se la trattativa non dovesse chiudersi ora verrebbe poi tenuta buona per gennaio. In lista a centrocampo ci sono anche Ounahi, Ugresic e Folorunsho.