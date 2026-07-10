Il Bologna prova a chiudere per Mikel Amondarain, ma l'Estudiantes tiene duro e chiede nove milioni di euro. Rossoblù in missione col Sudamerica: il mediano argentino è il prescelto.

'E' braccio di ferro con l'Estudiantes' scrive oggi Stadio, la squadra del presidente Veron non molla la presa e tiene il punto sulla valutazione: 'Mikel Amondarain è primo per distacco per caratteristiche tecniche e tattiche potendo giocare da centrale, mediano e mezzala' sostiene Claudio Beneforti, ma serve fare in fretta per chiudere la trattativa. Per quelli che sono i numeri dell'operazione sarebbe grave se il Bologna non ce la facesse, anche perché dall'Argentina si sostiene che il club rossoblù, con un po' più di decisionismo, avrebbe potuto già arrivare a dama. Invece, continua la trattativa sui numeri, ma non si può esagerare perché qualcuno potrebbe inserirsi. La distanza è piccola e colmabile e se il Bologna non chiudesse nemmeno Amondarain, dopo non averlo fatto né per Miretti né per Romano, sarebbe lecito chiedersi perché.