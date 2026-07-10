Su Gazzetta dello Sport si parla anche del rinnovo di Riccardo Orsolini. La telenovela è in atto, ma ora che il giocatore è rientrato al lavoro dalle vacanze c'è margine per riparlarne e trattare.

La proposta del Bologna è in essere da ottobre, così composta: allungamento fino al 2029 a due milioni netti più bonus per salire a 2.3-2.5 all'anno. Il tormentone in queste settimane è andato avanti, ma nelle ultime ore si potrebbe parlare di una riapertura. Si parla infatti sulla rosea di una controproposta dell'agenzia del giocatore, probabilmente a cifre più alte: un segnale che potrebbe rivelarsi decisivo. Il Bologna vuole ovviamente chiudere il prima possibile la questione e per Orso si tratta di diventare bandiera del Bologna oppure vivere una esperienza altrove. Arabia e Turchia, inoltre, potrebbero tornare all'attacco.