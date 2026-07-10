Per ora di nuovo c'è solo la seconda nuova maglia, quella da trasferta, in attesa di piazzare i primi acquisti sul mercato estivo. Il Corriere di Bologna affronta oggi le questioni legate a Mikel Amondarain e Lasse Gunther.

Si parte dall'argentino, che è il primo nome per il centrocampo e l'Estudiantes, con qualche problema a bilancio, ha bisogno di vendere. Su Amondarrain vorrebbe tenere duro dato che ad agosto ci sono gli ottavi di Copa Libertadores, ma alla cifra di 9 milioni si può arrivare alla fumata bianca. Si avvicina anche Lasse Gunther, terzino sinistro dell'Elversberg che verrebbe a fare il vice Miranda. L'operazione non è lontana dalla chiusura per circa 3 milioni di euro, mentre il Bologna sta cercando di limare gli ultimi dettagli sul contratto di quattro anni. Sullo sfondo resta sempre Ognjen Ugresic del Partizan Belgrado.