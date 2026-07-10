E' iniziata la prima fase calda del mercato del Bologna. Si cerca un mediano prima del ritiro di Valles e la dirigenza ha scelto senza tentennamenti Mikel Amondarain dell'Estudiantes.

Sartori e Di Vaio sono innamorati del centrocampista argentino classe 2005 e vogliono portarlo a Casteldebole, ma ancora non c'è la quadra con l'Estudiantes che chiede nove milioni di euro. Non è detto che si riesca ad arrivare a dama, visto che già nelle scorse settimane il Bologna non è riuscito a portare a casa Miretti e Romano, così gli uomini dell'area tecnica tengono in caldo le pista alternative. Secondo Stadio, se dovesse saltare Amondarain si tornerebbe su Ognjen Ugresic, che è giocatore più offensivo, e se anche con il serbo non si trovasse l'accordo si andrebbe sul terzo profilo, che è Michael Folorunsho del Napoli.