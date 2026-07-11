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Il presidente del Partizan nega

Intrigo attorno ad Ognjen Ugresic e Mikel Amondarain. Il Bologna sta sondando entrambi, ma il prescelto è l'argentino e infatti dalla Serbia sono arrivate alcune smentite sull'ultimo rilancio dei rossoblù in termini di offerta per il cartellino del mediano del Partizan.

Lo ha fatto direttamente il presidente del club serbo Rasim Ljajic al Zurnal. Non sarebbe vera, a detta sua, l'offerta da 8 milioni più la percentuale sulla rivendita e il cartellino di Ilic di cui tanto si è parlato in Italia: "Tre club sono interessati a Ognjen Ugresic, ma non ci sono offerte concrete, considerando le opzioni finora riportate dai media. Ci piacerebbe che fosse tutto vero, ma purtroppo non lo è". Secondo i media serbi, una offerta attorno agli 8 milioni di euro porterebbe il Partizan ad accettare e cedere il giocatore data la necessità di fare un incasso, ma evidentemente nessuno dei tre club interessati si è spinto a quella cifra. E' il classico gioco delle parti.

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