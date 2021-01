Farne 40 il prima possibile, magari con una punta

Non c’è molto da difendere della prestazione del Bologna a Marassi, e la giustificazione del campo, legittima, non diventi un alibi. A Ballardini è bastato tenere due linee compatte, produrre una ripartenza per segnare due gol. Il Genoa non ha giocato a calcio, si è limitato a chiudere l’area, tanto il Bologna non tira. Per il grifone serviva solo aspettare che il Bologna si facesse male da solo, puntualmente è accaduto. I tre punti del Genoa sono frutto di una sgroppata di Shomurodov e riga, perché il secondo è come lo avesse segnato Schouten nella propria porta. Il resto è stato ‘aspettiamo e venite, tanto non tirate’.

