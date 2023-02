E’ questo il Bologna di cui andare fieri?

Che Joey Saputo abbia finalmente trovato il Bologna di cui andare fieri? Diciamolo piano, per i più scaramantici, ma pare di sì. La squadra di Thiago Motta è a solo un punto dal settimo posto che può voler dire Europa e ha infilato nelle ultime 11 partite 22 punti. Media veramente da Europa senza penalizzazioni altrui. Certo, non potrà andare sempre così, ma il fatto che il Bologna sia rimasto attaccato al treno Conference dopo una delle trasferte storicamente più ostiche segna il timbro del cambiamento. Da tredici anni non si vinceva a Firenze e mentre allora Gimenez e Di Vaio firmavano un sacco salvezza, oggi si può parlare di scontro diretto europeo portato casa, lasciando peraltro i viola staccati di 5 punti e, se volessimo, la Juve a 6 con una partita in meno. Allegri non ci potrebbe comunque raggiungere. Insomma, a memoria viene difficile ricordare l'ultima volta di un Bologna a un solo punto dall'Europa a inverno inoltrato, e ora crederci diventa lecito e non più utopistico, diventa una necessità e non più una scelta, una occasione e non più un miracolo.