E facciamoli arrivare due palloni ad Arnautovic…

Tutto è bene quel che finisce bene, visto com'era iniziata...Il Bologna scaccia momentaneamente la paura e a farlo è il suo faro, il bomber scelto per decidere partite come queste. La doppietta di Arnautovic consegna al Bologna, sul finire di febbraio, le risposte che aveva cercato in estate, prendendolo e issandolo a uomo più pagato, in termini di stipendio, della storia del Bfc. Quando sta bene, e oggi stava bene, a questo livello sposta, non solo facendo gol (sono 8 in stagione). E' stato attore protagonista di un film effettivamente con una sceneggiatura non da premio Oscar per una squadra uscita dalle sabbie mobili dopo essere stata ad un passo dagli inferi, complice il solito immobilismo difensivo. Ma alla fine, quando si viene da 4 punti in 9 partite, conta il risultato e i 3 punti di oggi sono ossigeno puro per una classifica che vede muoversi le pericolanti. Il Bologna allontana di due punti Venezia e Cagliari e allo stesso modo avvicina la parte sinistra.