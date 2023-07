Date a Motta le fasce: tra meno di un mese si gioca

Il mercato chiude il primo settembre ma il campionato parte il 21 agosto. Manca meno di un mese. E non va dimenticata la Coppa Italia con la Lega che oggi ha reso noti, finalmente, tabellone e calendari. Si parte l'11 agosto con la vincente di Cesena e Entella e il succo è chiarissimo: tra non molto si ritorna a giocare. Il Bologna, per ora, è monco e qualcosa andrà fatto in tempi rapidi. Mancano di base tre pedine, ma con eventuali cessioni il numero salirà e Thiago Motta più volte ha mandato segnali chiari alla società, anche un po' insofferenti, su cosa c'è da da fare e le tempistiche, pressoché immediate, per realizzarle. Di sicuro la rosa non può partire per le partite ufficiali così composta, perché da un lato è vero che non è stato ceduto nessuno dei big, ma dall'altro mancano il terzino sinistro e due esterni di attacco, soprattutto con Orsolini ai box per una fastidiosa tendinopatia. E il gioco di Thiago è basato sulle fasce, sia in fase di uscita dal basso, Cambiaso aveva trovato la chiave di volta giusta per le richieste del mister, sia sulla vera e propria fase offensiva con la creazione di uno contro uno delle ali per sfruttare gli inserimenti centrali dei mediani. Ad oggi, però, il mister ha dovuto provare soluzioni di emergenza come Mazia, Raimondo o addirittura Lykogiannis alto con Corazza terzino.