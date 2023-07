Da Arna le vere indicazioni in ritiro, ma Motta ha bisogno di rinforzi

Sono di Marko Arnautovic le vere indicazioni di un ritiro a Valles azzoppato da una rosa incompleta. O quantomeno priva di quei giocatori che consentissero a Thiago una valutazione approfondita e chiara su ciò che sarà il Bologna per la stagione 2023/2024. Una intelaiatura era presente, mancava Orsolini, un guaio, ma senza il terzino sinistro titolare e gli esterni di attacco il mister si è inventato di tutto e di più, provando Lykogiannis alto, Corazza basso, Raimondo e Mazia a fare le ali di supporto ad Arnautovic e con la vera novità di Musa Barrow sul piede giusto (continuerà la prova o lì rientrerà Orsolini?). Di fatto tutto si è focalizzato su Marko, l'idolo dei tifosi, accorsi a centinaia nell'ultimo agglomerato urbano prima delle montagne vere, e sulla sua ritrovata centralità. Il rapporto con Motta, semmai fosse stato teso, si è rasserenato e i due, oggi, hanno un dialogo proficuo e professionale tra un allenatore che comanda e un giocatore che esegue. E' forse perfetto per l'austriaco che di certo non deve uscire a fare aperitivi con il suo 'capo'...La notizia è che oggi Marko è di nuovo pimpante, pienamente inserito e riesce a mettere in pratica ciò che Motta gli chiede. La condizione è in aumento, la vicenda piede è stata chiarita e Marko non ha saltato un singolo allenamento. C'è ottimismo. E se Arna è questo diventa in automatico l'attaccante perfetto per Motta, cioè quello in grado di segnare ma anche di uscire e creare spazio per i mediani, fornendo un punto di riferimento offensivo su cui appoggiarsi per il dialogo di squadra. D'altronde le cose più udibili da bordo campo erano i continui 'bravo Marko' di Motta. Ci siamo.