Con la Samp per ripartire

Dopo la sosta per la Nazionale, il Bologna riprende il cammino in Campionato direzione Genova, sponda Sampdoria. Trasferta insidiosa per la truppa di Sinisa che ritrova 6 giocatori dei 9 indisponibili prima della sosta. Di questi 6, solo un paio dovrebbero partire titolari, Schouten ed uno tra Hickey e Mbaye a seconda di chi sta meglio fisicamente. Denswil contro il Napoli, ha fatto troppo male per essere riproposto a sinistra. Medel, Poli, Sansone ed uno tra il senegalese e lo scozzese, si accomoderanno in panchina, pronti a dare il loro contributo a partita in corso. Rotazioni che nelle ultime partite, sono mancate come il pane. Penso ai soli 2 cambi con Svanberg e Vignato contro il Napoli in una partita molto dispendiosa e che nell’ultima mezz’ora ha visto Gattuso inserire forze fresche e di qualità ed imprimere alla partita, una certa inerzia.