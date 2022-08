Con la Salernitana è già fondamentale

In questo momento la squadra di Sinisa non ha molti punti di forza, imbarca acqua dietro, nonostante una difesa a cinque, e propone pochissimo davanti, nonostante un attaccante da quindici gol. Certo, si è giocato contro i campioni d'Italia ma un punto in tre partite, con soli due gol segnati, peraltro da un solo giocatore, e cinque subiti, disegnano una squadra in difficoltà su tutte e due le fasi. Non c'è molto da aggiungere, se non sperare che Lucumì dia solidità e qualità in difesa, che Moro fornisca gamba e inserimenti dove ora non ce ne sono, e che Zirkzee riesca a essere più incisivo dell'attuale Barrow. Ma c'è un ruolo che desta preoccupazione, ed è quello del trequartista. Soriano è in netto calo e Vignato non è certo in risalita: urge trovare una soluzione. Funzionano dunque poche cose per il momento e il turno infrasettimanale fornisce già le prime ansie ed apprensioni. Alla quarta di campionato il Bologna ha già il suo primo crocevia stagionale: la Salernitana. Quanti dei nuovi acquisti giocheranno non è ancora dato sapersi, ma steccare anche quella partita vorrebbe dire incrinare la prima parte di stagione a livello di punteggio e anche creare le prime valutazioni per una panchina che continua a ricevere critiche da più parti. Sarà il primo fondamentale scontro diretto. Da non fallire.