Come se i quindici punti non esistessero

Bologna-Juventus di domenica sarebbe stata la madre di tutti gli scontri diretti pensabili e immaginabili. Senza il Collegio di Garanzia del Coni, entrambe le squadre avrebbero affacciato la sfida con lo stesso numero di punti nonostante il Bologna abbia conquistato un solo punto nelle ultime due. C’è infatti chi ha fatto peggio, proprio la Juve, con tre sconfitte in fila. Invece di uno scontro diretto per il settimo posto, ovvero possibile Conference, ci ritroviamo una partita importantissima per loro in classifica, furibonda lotta Champions, e quasi disperata per noi, considerando gli otto punti di ritardo dall’Atalanta oggi ultimo approdo europeo. Nel giro di due giorni, il Bologna è passato dall’accarezzare addirittura il sogno Europa League a ripiombare nei meandri del centro classifica, in una lotta non più per l’Europa ma per un ipotetico ottavo posto che altro non dà che due turni in meno di Coppa Italia. La fame rischia di venire meno…